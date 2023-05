Víctor Gómez foi a estrela: Corrida pelo Jamor começou e presença do lateral aligeirou momento de espera

Desde bem cedo que as filas se foram formando na cidade de Braga, nos dois pontos de venda de bilhetes disponíveis: a loja do clube no centro da cidade e a do centro comercial Braga Parque. O entusiasmo entre os minhotos foi notório, face ao volume de pessoas que procuraram o ingresso que garante um lugar no Estádio Nacional, para essa final da Taça de Portugal. Mas a estrela da manhã foi Víctor Gómez.

O lateral-direito espanhol, de 23 anos, surgiu na loja do clube localizada na Avenida da Liberdade, bem no centro da cidade de Braga. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, Gómez deslocou-se ao local para comprar um artigo de merchandising do clube, para oferecer a um familiar. Mas fez questão de dedicar breves instantes aos adeptos que se encontravam na referida loja, muitos seguramente há largas horas, tendo tirado algumas fotografias, o que, por certo, aligeirou o momento de espera de quem procurava um bilhete para o Jamor.

Perante a intensa procura, o horário das lojas do clube foi prolongado ontem. Até ao próximo sábado, a venda é destinada aos sócios com lugar anual, mas a partir de hoje já sem a hipótese de aquisição extra de um máximo de três bilhetes de sócio que vigorou ontem.

Esgotados na FPF

Entretanto, a FPF confirmou que as entradas à venda através da bilheteira online do organismo já esgotaram, pelo que quem quiser adquirir um lugar no Jamor terá de o fazer através dos processos de venda levados a cabo tanto pelo Sp. Braga como pelo FC Porto. As entradas custam 20, 25 ou 35 euros. *