Víctor Gómez: «Sp. Braga tem de lutar pela conquista de um troféu esta época»

Víctor Gómez, lateral-direito contratado este defeso, por empréstimo do Espanhol, fez o balanço destas primeiras semanas de trabalho nos arsenalistas."Estou a adaptar-me bem à equipa, a todos os jogadores e à equipa técnica, ao que me pedem, é ser eu mesmo e tentar fazer o melhor possível. O estágio de pré-época está a servir para nos adaptarmos ao ritmo de competição, à carga física exigente que vamos ter durante a época, para depois estarmos na melhor forma possível", referiu, aos meios do clube.Mas o jogador espanhol, de 22 anos, focou os objetivos coletivos para a nova campanha. "A nível individual quero ser melhor jogador, tentar ajudar a equipa a conseguir cumprir os seus objetivos coletivos. Queremos fazer melhor que na época passada no campeonato e tentar conquistar troféus, que não foi possível no ano passado, mas o Sp. Braga é uma equipa ganhadora e temos que lutar pela conquista de um troféu esta época", prosseguiu."O Sp. Braga precisa disso, lutar para ganhar todos os jogos tal como temos feito durante esta pré-temporada. De momento ganhamos todos os jogos e essa tem de ser a mentalidade, ganhar e ser melhor que o adversário", concluiu Víctor Gómez, tendo ainda frisado o papel de Abel Ruiz e Mario González, seus compatriotas, na adaptação ao novo idioma.