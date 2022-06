Vinícius Zanocelo apontado ao Sp. Braga

Vinícius Zanocelo está a ser apontado como alvo do Sp. Braga no Brasil, concretamente por Jorge Nicola, jornalista especializado em assuntos de mercado. Zanocelo é um médio de 21 anos que representa o Santos, mas por empréstimo da Ferroviária até maio de 2023.Segundo Nicola, o Peixe pagou 500 mil reais (menos de 98 mil euros) pelo empréstimo e tem opção de compra. Revela que a proposta do Sp. Braga, a apresentar à Ferroviária, será de 2 milhões de euros, e que o Santos terá a opção de cobrir essa oferta junto da Ferroviária ou perder o jogador, cabendo-lhe aí 10% do valor do negócio.Em 2022, Zanocelo tem quatro golos em 28 jogos do Santos, distribuídos pelo Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-americana. Natural de Santo André (São Paulo), é produto da formação da Ponte Preta.