Vitinha após o hat trick ao Arouca: «Espero que possa levar muitas mais bolas para casa»

Vitinha esteve em claro destaque na goleada do Sp. Braga em Arouca, por 6-0 , e, no final da partida, repartiu os loiros com os companheiros e ainda agradeceu a Carlos Carvalhal."Um bom jogo de toda a equipa. Mostrámos que somos uma verdadeira equipa. Todos os colegas trabalharam juntos e conseguimos conquistar os três pontos, tal como desejávamos", começou por dizer à Sport TV."Espero que possa levar muitas mais bolas para casa, conquistar troféus e continuar a ajudar a equipa, que é o que tenho vindo a fazer.""Agradeço ao mister Carlos Carvalhal pela oportunidade. Lido com holofotes como sempre lidei. Acordar todos os dias com vontade de trabalhar para mostrar o meu valor. Conquistei o meu espaço, agora é continuar a trabalhar para evoluir", concluiu.