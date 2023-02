Vitinha despede-se do Sp. Braga: «Memórias e experiências inesquecíveis»

Vitinha já foi oficialmente anunciado como reforço do Marselha, até junho de 2027, naquela que é a maior venda de sempre do Sp. Braga, por 32 milhões de euros que superam os 31 M€ do negócio que levou Trincão ao Barcelona, em 2020. O avançado, que vai vestir a camisola 9 no histórico clube francês, deixou uma mensagem de despedida do Sp. Braga nas redes sociais."Até sempre Braga, uma cidade e um clube que ocuparão sempre um lugar especial no meu coração. Desde as ruas de Cabeceiras de Basto até aos relvados do SC Braga, esta viagem tem sido um sonho tornado realidade.Estarei sempre grato ao Águias de Alvite por me ter dado a oportunidade de iniciar a minha caminhada no futebol e ao SC Braga por me ter ajudado a alcançar novos patamares. Os 6 anos que aqui passei foram repletos de memórias e experiências inesquecíveis, e nunca esquecerei o amor e apoio que todos me demonstraram.Deixar SC Braga não é apenas um adeus a um clube, mas também a uma família. Vou ter saudades do clube, dos adeptos apaixonados e da cidade que me acolheu de braços abertos.Obrigado SC Braga, obrigado pelo prémio de revelação do ano que recebi na Gala Legião de Ouro! Obrigado, por tudo! Carregarei sempre comigo as memórias, a paixão e o amor e vou ficar a torcer para que conquistem todos os objetivos! Até já!"