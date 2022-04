Vitinha e a vitória frente ao Benfica: «Fiz o meu trabalho»

O Sp. Braga venceu o Benfica por 3-2 com Vitinha a marcar o golo do triunfo. "Entrei e como sempre tento estar preparado para ajudar a equipa. O mister chamou-me, entrei, fiz o meu trabalho, ajudei a equipa e conseguimos conquistar três pontos importantes", considerou."O mesmo de sempre: entrar com garra, fazer o meu trabalho, ajudar a equipa em tudo o que puder. E foi o que tentei fazer e fiz.""Um jogador trabalha para isto. Para todos os dias dar o seu contributo à equipa. Entrei, tive oportunidade de fazer golo no primeiro lance, infelizmente não consegui, e depois tive a segunda oportunidade e fiz.""Sim, fomos a equipa que mereceu, que trabalhou mais. Apesar de termos sofridos os dois golos de rajada, respondemos muito bem, conseguimos o golo e ficámos com os três pontos."