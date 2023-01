Vitinha e o dérbi entre Benfica e Sporting: «Isso não é importante para nós»

Vitinha foi a principal figura no triunfo do Sp. Braga sobre o Boavista (), que permitiu aos bracarenses continuarem no segundo lugar da Liga Bwin, agora a três pontos, ainda que à condição, do atual líder Benfica. O jovem avançado dos bracarenses apontou o único dolo do encontro, sob o olhar atento do novo selecionador nacional Roberto Martínez,"É uma vitória muito importante num jogo complicado. Sabíamos que o adversário ia causar dificuldades, também porque tivemos um jogo a meio da semana, mas a equipa respondeu bem. Na 1.ª parte o jogo esteve preso, conseguimos chegar ao golo e depois a equipa juntou-se muito bem para segurar a vantagem", começou por dizer o ponta-de-lança dos arsenalistas, em declarações aos microfones da Sport TV enquanto segurava o prémio de melhor em campo."Não fui só eu. Todo a equipa pressionou bem e conseguimos fazer golo.""Isso não é importante para nós. Estamos focados em fazer o nosso melhor, o máximo de pontos possíveis e o mais importante é próximo jogo, com o P. Ferreira.""Estou focado no trabalho que estou a fazer no Sp. Braga e as oportunidades acabaram por surgir", terminou.