Vitinha eleito o jogador da semana da Liga Europa

A noite de sonho que Vitinha viveu na Bélgica não passou despercebida à generalidade dos adeptos europeus. Prova disso é que o avançado do Sp. Braga, que assinou um hat trick diante dos belgas do Union St. Gilloise, foi eleito o jogador da semana da Liga Europa.No frente a frente com Veerman, do PSV, Bøving, do Sturm Graz, e Uzoho, do Omonoia, o jovem dianteiro português levou a melhor.