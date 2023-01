Vitinha elogia Banza: «Graças a Deus que está de volta»

Simon Banza foi o grande herói do Sp. Braga no jogo frente ao P. Ferreira, ao marcar o golo da vitória já nos descontos. O avançado francês provou estar de volta para alegria geral e, de forma mais particular, de Vitinha, companheiro de sector que, este domingo, lhe dedicou rasgados elogios."Foi o Banza que fez o golo fico muito feliz por ele. Fazer um golo decisivo tem um sabor diferente porque ajudas a equipa e decides. No momento sentes-te o maior. E tens de sentir. Foste tu que fizeste aquilo e tens de ser valorizado por isso. O Banza esteve bem no início da época e graças a Deus que está de volta", disse o camisola 99.Apesar de se assumir competitivo, Vitinha garante que ficará sempre feliz por ver os companheiros marcar e assegura que jamais faria algo para os prejudicar. "Todos queremos jogar, seja em que posição for. Eu sou competitivo, quero jogar e farei tudo para ser eu a jogar, mas não tenho a maldade de não tocar ao lado se estiver frente ao guarda-redes e tiver um colega ao lado. Ainda bem que o Banza está de volta", concluiu.