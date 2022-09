Vitinha: «Este é um Sp. Braga com querer e vontade»

Vitinha foi a figura da vitória (1-0) do Sp. Braga sobre o Union Berlin, apontando aos 77 minutos o único golo do encontro, referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. O jovem avançado decidiu o duelo diante do líder da Bundesliga e manteve o clube minhoto na senda dos triunfos - e vão sete consecutivos.





"É uma vitória da vontade e do querer. Trabalhámos muito para a conseguir, num jogo muito difícil e intenso. Este é um Sp. Braga com querer e vontade, com processos bem vincados e que trabalha sempre para vencer. As coisas têm saído bem e esperamos continuar assim", começou por dizer à Sport TV.

O que mudou ao intervalo?



"Não foi preciso alterar grandes coisas, era fazer o mesmo. Também temos a oportunidade do Banza, procurámos sempre o golo e conseguimos. O míster pediu a mesma garra, mais esforço possível e felizmente conseguimos chegar ao golo."

Sete vitórias seguidas



"O fator chave é a equipa estar unida, trabalhar muito diariamente e fazer no jogo o que é pedido pelo míster."

Chamada aos sub-21



"Aqui não há moral, tenho os pés bem assentes na terra, quero fazer o meu trabalho para surgirem mais oportunidades. Golo muito importante para mim, mas ainda mais para a equipa."





Já Abel Ruiz salientou a capacidade que o Sp. Braga teve em fazer face à capacidade física adversária e destacou as mudanças ao intervalo: "Jogo muito intenso, eles mais fortes na 1.ª parte, mas tentámos igualar o poderio físico. Entrámos mais fortes na 2.ª parte. Ao intervalo falámos, o míster disse o que precisávamos, que faltava precisão nos passes e intensidade. Funcionou bem e o golo apareceu. Todas as equipas são fortes, é o líder da Bundesliga, uma grande equipa. A diferença foi a troca ao intervalo, mudámos o chip para dar mais intensidade e qualidade ao jogo. Estamos no bom caminho, temos muito pela frente, no campeonato e na Europa. Temos que continuar assim, com vitórias. O Sp. Braga tem de entrar em campo sempre a procurar a vitória."