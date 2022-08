Vitinha feliz por renovar com o Sp. Braga: «Mostrar que a oportunidade é mais do que merecida»

Vitinha renovou até 2027 com o Sp. Braga e não cabe em si de contente por novo voto de confiança por parte dos responsáveis arsenalistas. Em declarações ao canal do clube, o avançado de 22 anos diz que vai trabalhar "para mostrar que a oportunidade dada é mais do que merecida"."Esta renovação tem um significado muito grande para mim. O Sp. Braga deu-me a oportunidade de crescer e evoluir como jogador e como homem. Sem dúvida que estou muito feliz e agradeço pela oportunidade e confiança. É uma aposta que me deixa feliz e cheio de vontade de trabalhar. A partir do momento em que o clube confia em ti por tantas temporadas, tens que estar aqui e dar o teu melhor e mostrar que realmente mereces a oportunidade que dão. E eu estou cá para mostrar que a oportunidade que me deram é mais do que merecida"."Na época passada tivemos momentos muito bons e esta temporada vamos ter melhores ainda. Destaco, da última época, o golo ao Benfica, um momento muito especial para mim, o golo ao Monaco e a passagem aos quartos-de-final da Liga Europa. Para mim, esses foram os momentos mais especiais e mais bonitos que tivemos.""Trabalhei com o mister Artur Jorge na formação, já tinha ideia da forma que ele queria que jogássemos. Estive com ele na equipa B e jogávamos num sistema tático parecido. A adaptação às ideias que ele tem para a equipa acabou por se tornar um processo fácil para mim. Tem-me pedido o que sempre dou à equipa e tenta sempre corrigir alguns posicionamentos e ajudar-me em alguns momentos de finalização, ter mais calma e outras coisas que tenho de melhorar"."Tive a oportunidade de evoluir como pessoa porque toda a gente no Sp. Braga ajudou-me a ser melhor. E, depois, deram-me todas as condições para crescer e aproveitei as oportunidades que me deram e trabalhei muito. A pessoa continua a mesma, mas melhor".