Vitinha: «Houve ali uns 15 minutos em que fraquejámos um pouco»

Vitinha apontou um hat trick na 1.ª parte do Saint-Gilloise-Sp. Braga (3-3), em apenas 26 minutos, um feito que não evitou o quarto jogo seguido dos minhotos sem ganhar. O avançado lamentou o período na 2.ª parte em que a equipa sofreu dois golos, desperdiçando a vantagem de 3-1.





"Trabalhamos para vencer e sempre que não o conseguimos é triste. Houve ali uns 15 minutos em que fraquejámos um pouco. Depois conseguimos reagir, mas infelizmente não chegou", disse o jovem atacante à Sport TV.

Já Tormena falou em "muita desatenção de toda a equipa na 2.ª parte": "Nestas competições, sabemos que basta relaxar durante um minuto e isso pode complicar tudo. Estávamos avisados para o jogo deles, mas tivemos desatenções. Sabíamos que iam entrar forte na 2ª parte, em busca do empate e de nos dificultar o jogo, e nós não conseguimos travá-los. Temos de trabalhar e melhorar no próximo jogo. Jogo a jogo. Vamos tentar ganhar o próximo, sair com os três pontos, e depois logo se vê."

Quanto a Sequeira, admitiu o momento "bastante frustrante": "Fizemos o que tínhamos de fazer na 1ª parte. Na 2ª parte, não podemos entrar assim, demos confiança ao adversário e isso paga-se caro. Mesmo assim, tentámos ir atrás do resultado. Sabíamos que com uma vitória aqui colocávamo-nos numa situação boa, mas não foi possível. Da forma como o jogo se desenrolou, é impossível estar satisfeito. Tínhamos o jogo controlado e aquela entrada na 2ª parte deitou tudo a perder. Não ganhámos e o próximo jogo é uma nova oportunidade para ir em busca da vitória."