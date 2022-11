Vitinha: «Houve momentos em que não estivemos ao nosso nível»

Vitinha foi o porta-voz do grupo de trabalho do Sp. Braga na antevisão ao jogo com o Malmö, no fecho da fase de grupos da Liga Europa. Admitiu o desejo de acabar esta fase como o melhor marcador da competição, ainda que não seja um objetivo, até porque diz que o mais importante é ajudar a equipa que procura manter-se na prova.O Sp. Braga precisa de vencer o Malmö e esperar que o Union Berlin não ganhe ao Saint-Gilloise. "Houve momentos em que não estivemos ao nosso nível e isso, de certa forma, colocou-nos nesta situação. No entanto, estamos preparados e amanhã vamos conquistar os 3 pontos, esperando continuar na Liga Europa", afirmou, recusando qualquer excesso de confiança da equipa depois das duas vitórias iniciais."Vai ser uma equipa que nos vai criar dificuldades, como todas as equipas. Vamos estar preparados e estaremos prontos para dar o nosso melhor e conquistar os três pontos.""Não esperava um início tão bom, mas sempre trabalhei para tal. Trabalho todos os dias para dar o meu melhor para alcançar coisas muito boas. É isso que vou fazer todos os dias.""Não é um objetivo, mas trabalho muito para alcançar bons números e vou continuar a fazê-lo para, se possível, ser o melhor marcador. Mas o mais importante é ajudar a equipa na passagem.""Não, não. Houve momentos em que não estivemos ao nosso nível e, de certa forma, colocou-nos nesta situação. No entanto, estamos preparados e amanhã vamos conquistar os 3 pontos, esperando continuar na Liga Europa."