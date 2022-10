Vitinha na visita do Sp. Braga a uma escola: «São crianças que têm sonhos, como eu tive»

Atenção à chamada: a #TurmaGverreira está de volta para um novo ano lectivo! ??



Os melhores momentos de uma tarde absolutamente ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ #PorMaisBraga pic.twitter.com/MA7DFn9Npg — SC Braga (@SCBragaOficial) October 19, 2022

O Sp. Braga fez-se representar esta quarta-feira na Escola Básica de Gualtar com seis embaixadores de peso: André Horta, Sequeira e Vitinha da equipa sénior masculina; Dolores Silva, Vanessa Marques e Patrícia Morais da equipa feminina.Todos distribuíram autógrafos, deram abraços e tiraram fotografias junto dos mais novos, os meninos e meninas entre os 6 e 9 anos que estão na idade de sonhar. Vitinha também sonhou desde que dava os primeiros passos no futebol em Cabeceiras de Basto, concelho minhoto de onde é natural, até cumprir atualmente esse desejo de competir ao mais alto nível pelo Sp. Braga."São crianças que têm sonhos, como eu tive. Para eles é um dia especial e eu adoro proporcionar dias assim aos miúdos. São jovens que já gostam do clube. Acredito que a maior parte deles tenha o sonho de ser jogador de futebol e têm um excelente clube com condições fantásticas para poderem lutar por esse sonho", apontou o avançado de 22 anos, em declarações à Next.