Vitinha: o amor ao Braga, a proximidade dos adeptos e o gosto por dar camisolas

Vitinha foi o grande convidado de mais um episódio do 'PodNext', o podcast do canal oficial do Sp. Braga. Na entrevista, o avançado abordou vários temas, entre eles o amor que tem ao clube e o gosto que tem por estar próximo dos adeptos."Eu adoro o Sp. Braga, adoro estar cá e adoro os adeptos do Sp. Braga. As pessoas vêem-nos com olhos diferentes. Tento sempre dar atenção às pessoas. Estar a falar com um miúdo, um adepto do Sp. Braga, por dez segundos que seja, pode mudar o dia e a vida daquela pessoa. Nós, profissionais, não temos noção do que somos para os adeptos e para os fãs. Devíamos pensar no bem que fazemos ao estar um bocado com as pessoas, ao dar uma camisola", apontou, explicando que tenta sempre dar camisolas a quem lhe pede."Por norma tenho um saco no carro, com algumas camisolas. Se reparar que a pessoa que me pede a camisola é genuína e verdadeira, não tenho problema de ir ao carro e oferecer", concluiu.