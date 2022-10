Vitinha: «O resultado não foi o pretendido, mas a equipa esteve sólida»

O Sp. Braga perdeu esta quinta-feira, na visita aos alemães do Union Berlim (1-0) e Vitinha assumiu que o desaire não estava nas contas dos bracarenses."O resultado não foi o pretendido, mas a equipa esteve sólida e conseguimos igualar na intensidade. Infelizmente não conseguimos vencer e resta-nos trabalhar para ganhar o próximo. É sempre uma derrota, mas saímos de cabeça erguida", começou por frisar em declarações à SIC, mostrando-se apto a ajudar o técnico Artur Jorge."Já me sinto confortável a este nível e trabalho todos os dias nesse sentido. Tentei dar o meu melhor e ajudar a equipa", adiantou.Já sobre a presença no Qatar, Vitinha prometeu continuar a trabalhar nos arsenalistas. "Estou focado em fazer o meu trabalho da melhor forma e daí continuarem a surgir oportunidades em vários parâmetros. Vou continuar a trabalhar porque as oportunidades vão aparecer, mas não fico desiludido se não for chamado", vincou.