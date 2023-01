Vitinha pisca o olho à Seleção: «É um objetivo e vou dar o meu melhor para poder ir»

Vitinha foi um dos nomes que agradou Roberto Martínez, novo selecionador português, aquando das visitas do novo líder a vários estádios do país. O espanhol esteve presente no dérbi entre o Sp. Braga e o V. Guimarães para a Taça de Portugal, jogo no qual o avançado fez um golo. E que golo!Ora, em entrevista ao 'PodNext', do canal oficial do Sp. Braga, Vitinha assumiu ter o objetivo de ser convocado para a Seleção Nacional, ainda que não viva obcecado com isso."Tenho esse objetivo. Mas é uma coisa na qual não me foco no sentido de ter de ir. Vou trabalhar para poder ir. Focar demasiado na obrigação de ir, se depois não acontecer, deixa-nos mal e tristes. Eu penso de forma diferente. Não sei se é correta. Pode haver quem não concorde. Eu penso que vou trabalhar todos os dias no máximo para poder ir. É um objetivo ir à Seleção, ser o melhor 9 português, mas neste momento penso em dar o meu melhor para poder ir", referiu.