Vitinha sai da Seleção sub-21: «Resta-me recuperar para voltar ainda mais forte»

Vitinha não vai continuar às ordens de Rui Jorge na Seleção sub-21, devido a problemas musculares que levaram o selecionador a fazer alterações na convocatória esta terça-feira."Infelizmente, devido a um pequeno contratempo não vou poder dar o meu contributo na ilusão de ajudar a Seleção Nacional sub-21 nestes dois jogos importantes. Agora resta-me recuperar para poder voltar ainda mais forte", escreveu o avançado do Sp. Braga na sua conta do Instagram."Podes ter altos e baixos na tua carreira, mas nunca podes esquecer do que és feito nem do que tiveste de ultrapassar para chegar onde chegaste, só com foco e trabalho é possível ultrapassar os obstáculos mais difíceis e eu irei estar sempre preparado para eles porque ainda tenho muito para conquistar", acrescentou.