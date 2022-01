Vitinha: «Vitória em Alvalade só faria sentido com um triunfo hoje»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting de Braga deu sequência à vitória em Alvalade com um triunfo em casa perante o Moreirense (2-0). O avançado Vitinha recordou o triunfo frente ao Sporting e destacou a importância de continuar a vencer. "Foi muito bom ganhar em Alvalade, foi fantástico, mas essa vitória só faria sentido com um novo triunfo hoje", afirmou à Sport TV.Quanto ao desempenho da equipa frente ao conjunto de Moreira de Cónegos, Vitinha admitiu que na primeira parte ficou aquém do desejado. "Foi uma primeira parte menos conseguida, mas a equipa deu uma boa resposta na segunda parte. O mister não tinha muito a dizer ao intervalo, tínhamos apenas de mostrar o que trabalhamos durante a semana em campo e fizemo-lo", concluiu o avançado.