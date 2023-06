Vitor Carvalho: «Tenho muitos sonhos e ambições que quero realizar no Sp. Braga»

Vitor Carvalho foi anunciado esta manhã como o primeiro reforço do Sp. Braga para a temporada 2023/24 e já falou aos meios arsenalistas, frisando ter "expectativas boas, muitos sonhos e ambições" para realizar no clube.O médio brasileiro de 26 anos, que chega do Gil Vicente, assinou um contrato válido até 2028 e fica protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros."Estou muito feliz por assinar por este clube. Tenho muitas expectativas boas, muitos sonhos e ambições que quero realizar aqui. Quando surgiu o interesse do Sp. Braga não tive dúvidas, acho que foi o casamento perfeito"."Cheguei ao futebol português muito jovem. Hoje sinto-me mais preparado e mais maduro para encarar este novo desafio ao serviço do Braga. Sou um jogador que gosta de futebol ofensivo, que gosta de ter bola"."Sempre foi um dos meus objetivos a nível profissional. Tive a oportunidade de jogar na época passada, ao serviço do Gil Vicente. Espero que este ano possamos fazer também um percurso bonito a nível europeu".: "Espero fazer grandes jogos com a camisola do Sp. Braga. Estou ansioso para entrar em campo e mostrar o meu futebol aos adeptos. Estou muito contente por estar aqui e espero, juntamente com os meus companheiros, fazer uma época excelente".