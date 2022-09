Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vítor Tormena: o central discreto que se tornou um pilar da defesa do Sp. Braga Exemplo de longevidade no clube, decidiu o dérbi do Minho com o seu primeiro golo na Liga pelos bracarenses





• Foto: SC Braga