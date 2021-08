Yan Couto e a mudança para o Sp. Braga: «Vim para deixar a minha marca»

Yan Couto ainda agora chegou, mas já fez questão de deixar vincado ao que vem. O lateral-direito muda-se para Braga com grandes ambições e uma delas é a de deixar bem vincada a sua marca.





"Vamos lutar todos os jogos pela vitória. Vim para melhorar como jogador, para lutar por conquistas. Vim aqui para deixar a minha marca", referiu, em declarações à "Next".Assumindo-se muito honrado por poder juntar-se a um clube que conhece bem, Yan Couto promete dar o seu melhor. "Estou muito feliz por poder representar o SC Braga, é uma honra estar aqui. É um clube muito grande de Portugal e da Europa. Vou dar o meu melhor para poder ajudar o Clube. Eu acompanho o Braga há muitos anos, mo Brasil vemos a liga portuguesa e tenho um carinho muito grande pelo SC Braga", sublinhou.Como cartão de visita, Yan Couto descreveu-se como um lateral muito ofensivo e garantiu que espera contribuir com muitas assistências e com golos. "Sou o lateral típico brasileiro com um estilo muito ofensivo, ajudo muito no ataque. Quero contribuir com golos e assistências. Sou um jogador com muita velocidade e técnica. Na defesa quero ser consistente", concluiu.