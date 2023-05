Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zé Nuno Azevedo: «Sp. Braga tem todas as condições para acabar a época em grande» Antigo lateral aceita que título e 2º lugar já são uma miragem, mas olha para o 3º lugar e final da Taça de Portugal como cerejas no topo do bolo de Artur Jorge