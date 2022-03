Adrien Silva: «Mostrei aos adeptos do Sporting que lhes pertencia»

Pouco tempo depois de fazer a sua estreia pela equipa principal do Sporting, aos 20 anos, Adrien Silva fou emprestado ao Maccabi Haifa, de Israel. "Foi ao mesmo tempo um momento de solidão e um grande despertar enquanto homem e profissional. Em retrospetiva, foi um momento de viragem, no sentido em que percebi que ser normal não chegava. Tens de te exceder a cada dia, porque se não o fizeres no dia seguinte será esquecido e alguém ocupará o teu lugar", diz, recordando depois o que se passou na época seguinte em que venceu a Taça de Portugal ao serviço da Académica (estava emprestado) e logo contra o Sporting."Não foi fácil regressar ao Sporting na época seguinte. Fui assobiado na minha própria casa, como se fosse culpa minha ter estado emprestado e ter jogado na final… As pessoas levaram um pouco a mal, mas têm de entender que sou um profissional de futebol e, onde quer que esteja, tenho de ser competitivo e jogar bem", conta.O médio lembra que o "momento do regresso foi muito difícil". "Fui assobiado na minha própria casa, mas eu era forte mentalmente, sabia como me reerguer. Mostrei aos adeptos que lhes pertencia e que poderia fazer o mesmo pelo Sporting. E foi isso mesmo que fiz na época seguinte, vencendo a Taça e a Supertaça! São coisas que acontecem, e tens de dizer presente todas as semanas. Todos os dias, a cada ano, tens de te desafiar e provar que não és um flop e que continuas lá."O balanço do tempo que vestiu a camisola verde e branca foi muito positivo: "Vivi muitos momentos bonitos com o Sporting, mas tal como nos momentos negativos não me fui abaixo, não fiquei eufórico nos bons momentos porque sabia que tinha de continuar a mostrar que tinha lugar ali. O facto de ter passado pelo que passei ajudou a moldar a minha mentalidade."O médio recorda quando começou a jogar futebol em criança no Bordéus, clube onde jogava Zinedine"uma verdadeira autoridade para todos". De França ficou grandes memórias. E por falar em referências deixa elogios a Fabio Quagliarella, que continua a marcar golos na Sampdoria aos 39 anos, mas não se fica por aqui."Eu tenho muitos exemplos, como o José Fonte, que joga em França. É uma posição diferente, mas a forma como ele faz a vida e como se cuida, esses são os pequenos segredos que te fazem durar mais tempo. É um pouco essa a mentalidade, saber como recuperar, a nutrição, todas essas coisas fazem com que uma carreira ao mais alto nível possa durar mais. Com o tempo, aprendemos algumas coisas. À medida que vamos seguindo, temos de escolher o nosso caminho."