Filipe Çelikkaya antevê estreia na Youth League: «Grupo quer representar o Sporting da melhor maneira na Europa»

O Sporting será a segunda equipa portuguesa a entrar em ação na edição desta época da Youth League e, na antevisão ao encontro desta quarta-feira com o Eintracht Frankfurt, Filipe Çelikkaya perpsetivou um bom desafio para os jovens formados em Alcochete, garantindo a competição servirá como um modelo de evolução do plantel. No lançamento do duelo em solo alemão, o treinador da equipa B leonina e encarregue por liderar igualmente a formação que irá disputar a Youth League analisou a prova como "uma antecâmara do que pode ser o setor profissional"."Os jogadores têm de olhar com ambição para o que pretendem da carreira: chegar a uma Liga dos Campeões seniores. É uma motivação extra para o jogo de amanhã. Tentarmos agarrar-nos com emoção e razão. Tentar desfrutar do momento. Poderá ser um passo positivo de motivação para o que pretendem para a carreira", admitiu, em declarações à Sporting TV, sem esquecer o trabalho realizado pelos vários departamentos da Academia, bem como os diversos escalões da formação."É uma relação de troca de informação constante entre a equipa e a formação. Olhamos para esta competição em formato de desenvolvimento. Sabemos que é uma experiência riquíssima, que gostaríamos de entrar a vencer. Mas sabemos que temos muito benefícios. Há um acompanhamento por parte da equipa técnica e da equipa A e, sendo o resto visível da equipa da Youth League, trabalhamos todos para o mesmo: o desenvolvimento dos jogadores. É um conjunto de pessoas a trabalhar para o desenvolvimento dos jogadores. Com o objetivo de os formar, do ponto de vista e pessoal e desportivo. Sabendo que o grande objetivo é que um dia possam chegar à equipa principal do Sporting", vincou.De resto, de um lote de 40 jogadores elegíveis para a Youth League, Filipe Çelikkaya terá de gerir da melhor maneira as escolhas para cada jornada do grupo D, aproveitando para fazer evoluir os vários atletas. "Temos uma lista de 40 jogadores com imensa qualidade que pode ser modificada todas as semanas. Há uma relação e troca de informação constante para serem escolhidos 18. Olhamos para este contexto como possibilidade de grande evolução para os jogadores. Temos de aproveitá-la da melhor maneira, demonstrando a nossa qualidade e capacidade. Vencendo o jogo também, o que será consequência do trabalho desenvolvido em campo. Poderá ser uma boa experiência."No que diz respeito ao encontro frente ao Frankfurt, o técnico de 37 anos antevê uma partida aberta e bem disputada. "Penso que será um jogo aberto, de ataque, e um grande espetáculo entre equipas com jovens jogadores. É bom representar o Sporting nas competições europeias. É uma rica experiência de crescimento. É muito enriquecedor e penso que o grupo de trabalho quer representar o Sporting da melhor maneira possível na Europa", confessou.