Rúben Amorim e os processos de renovação no Sporting: «Vamos tentar chegar a todas as casas»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Boavista (amanhã, 20H30), jogo da 14.ª jornada."A equipa está muito bem. Há jogadores que não tinham tanto ritmo que fizeram um bom jogo contra uma grande equipa. Os jogos têm andamento diferente, confrontos são muito difíceis no 1x1. Temos a equipa confiante e preparada para um jogo com um treinador que nos dá sempre muitos problemas, trabalha no mesmo sistema, conhece os nossos movimentos mas também conhecemos a ideia do Petit. Mudam as características, a velocidade do Yusupha, o Gorré deve jogar, o Sauer conduz mais a bola, dois médios centro. O Makoutá não joga, eu conheço bem, trabalhei com ele no Braga B. Deve jogar outro jogador não tão vertical, não tão possante, mas com qualidade técnica. Três centrais fortes na bola parada. Estamos preparados, conhecemos bem o Boavista, esperamos um jogo difícil. Temos casa cheia e temos de manter esse ritmo. Não é só ganhar, mas jogar bem para manter o entusiasmo das pessoas. Os adeptos são muito importantes para nós"."Em relação ao Palhinha, estamos seguros. Tem muitos anos de contrato. Estamos é a tentar reforçar o contrato dele, porque assim o merece. É de louvar na estrutura do clube que tendo um jogador seguro, demonstra que nós estamos atentos a quem trabalhar. Independentemente de terem contrato longo, tentamos fazer melhorias sabendo que todos no plantel merecem. Vamos tentar chegar a todas as casas".: "Já sabíamos que ia ser assim, o inverno chega... Vai acontecer a todas as equipas. Fizemos testes, o Paulinho é o único. Já não podia jogar este jogo. É viver isto dia-a-dia. Toda a gente está preparada para jogar e isso é uma grande salvaguarda para o treinador": "O projeto é do clube, a ideia já estava implementada. Já estava tudo pensado pela estrutura. Gosto é dos meus jogadores. Sinto que é difícil passar deste patamar para outro sem se gastar muitos milhões. Os nossos jogadores são muito valiosos. Como treinador é mais fácil manter os mesmos jogadores. São internacionais A, o Porro também já foi à seleção. Já custam muito dinheiro e substitui-los é difícil. O projeto já cá estava simplesmente quero ficar com os meus jogadores, poupa-me muito trabalho"São momentos diferentes. Não saberíamos o que aconteceria no ano passado. Tornou-se uma situação benefica. Quando precisamos de mais trabalho, tivemos mais tempo. Quando estava mais cimentado, tivemos os jogadores e agora temos mais capacidade para as competições. Sobre os adeptos, sabíamos o que teria acontecido. Temos de ser honestos. Aproveitamos cada minuto que não tivemos nas competições europeias e este ano estamos mais preparados para isso. Não concordo quando se diz que não conseguiríamos ser campeões com público. Isso ninguém sabe. Às vezes ajudam, outras prejudicam porque dá mais pressão, mas não vamos saber isso. Este ano mostramos que estamos mais preparados e que aproveitamos o tempo""Não sabia, está a dar-me uma informação. É um orgulho enorme. Estão a ser simpáticos. O Nuno Dias tem sido um exemplo para todos, o hóquei também foi campeão da Europa. É um orgulho""Como aconteceu no jogo da Luz, o facto de uma ou outra posição não se ter ideia de que jogador iria ocupar esse lugar pode criar dúvidas. É isso que queremos colocar. Podemos jogar com um falso 9, pode ser o TT, pode ser o Pote, podemos por o Nuno Santos na esquerda ou na lateral. Vamos ver se funciona. Já tenho o 11 para amanhã. Os jogadores já o sabem. Se tivermos de mexer, temos os jogadores todos prontos""Mais do que esse chip, porque a equipa já está habituada, é a forma como vai ser o jogo. Na Luz soubemos pressionar, tivemos espaço para fazer transições, no Ajax a mesma coisa. Tivemos situações de 3x2 e 4x3 e não soubemos aproveitar. Vai ser um jogo de ataque posicional e os jogadores têm de perceber isso, vão ter de ter mais calma com a bola. É mais esse chip. temos de pressionar ainda mais alto para recuperar mais rapidamente. Não podemos ser precipitados. Não podemos deixar a bola sair tantas vezes. Tivemos dois jogos completamente diferentes. Esse chip temos de mudar. Mesmo qualificados, perdemos e sentiu-se. Vimos de uma derrota e temos pressa para vencer. O estádio costuma estar cheio, não só porque ganhámos mas também pela forma como encaramos os jogos".