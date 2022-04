Sporting reage aos castigos do clássico e aponta o dedo a Pepe

O Sporting reagiu em comunicado à decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa aos incidente ocorridos no clássico da 22.ª jornada da Liga Bwin, diante do FC Porto, numa nota na qual coloca em causa as punições aplicadas, com especial destaque para Pepe, que 'merece' sete alíneas na análise feita.





Por outro lado, o clube de Alvalade deixa notar a sua estranheza pelo facto de não ter sido ainda "conhecida qualquer decisão relativamente aos comportamentos adoptados pelos elementos da organização de jogo do FC Porto que protagonizaram as agressões e arremessos de objectos após o final do jogo, os quais continuam e continuarão a estar presentes nos jogos disputados naquele estádio."

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD tomou nesta data conhecimento das seguintes decisões adoptadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a respeito do jogo 22.ª jornada da Liga Bwin disputado com o FC Porto no dia 11 de Fevereiro de 2022:

1. Matheus Reis, que durante o jogo fez um gesto obsceno, foi punido com 1 jogo de suspensão ().

2. Luís Gonçalves, que após o final do jogo empurrou e agarrou pelo pescoço o jogador Gonçalo Inácio, foi punido com 68 dias de suspensão (sendo de notar que as competições nacionais terminam dentro de cerca de 33 dias).

3. Bruno Tabata, que após o final do jogo empurrou Luís Gonçalves quando este agarrava o pescoço de Gonçalo Inácio, confessou a infracção, beneficiou de uma circunstância atenuante (provocação) e foi punido com 23 dias de suspensão.

4. Pepe:

a) que durante o jogo procurou ocultar o arremesso de um projéctil para o terreno de jogo;

b) que após o final do jogo pontapeou e empurrou Hugo Viana perante o árbitro, o que este fez constar em relatório;

c) que causou a Hugo Viana um traumatismo que o Prof. Doutor José Carlos Noronha confirmou ser compatível com um pisão dado por jogador calçado com chuteiras de pitons de alumínio;

d) que negou tê-lo feito;

e) beneficiou de QUATRO circunstâncias atenuantes, a saber: prestação de serviços relevantes ao futebol; louvor por mérito desportivo; provocação (porque Hugo Viana "entrou no terreno de jogo"); e forte perturbação;

f) que tem no seu histórico disciplinar, entre outros destaques na Liga Espanhola, uma suspensão de 10 jogos por agressão a um jogador adversário, sendo à época um dos 10 maiores castigos aplicados pela Federação espanhola;

g) foi punido com 23 dias de suspensão.

Não é ainda conhecida qualquer decisão relativamente aos comportamentos adoptados pelos elementos da organização de jogo do FC Porto que protagonizaram as agressões e arremessos de objectos após o final do jogo, os quais continuam e continuarão a estar presentes nos jogos disputados naquele estádio.

Foram também conhecidas hoje as decisões adoptadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a respeito do jogo da final da Taça da Liga disputado com o SL Benfica no dia 29 de Janeiro de 2022. Hugo Viana (o mesmo que foi pontapeado e cujo agressor foi sancionado com 23 dias de suspensão) foi punido com 45 dias de suspensão por ter dito "devias estar preso" ao motorista do presidente do SL Benfica.

A posição do Sporting CP sobre esta forma de aplicar a justiça desportiva já foi exteriorizada em comunicado no dia 01 de Fevereiro de 2021: "A evidência da situação torna também evidente que este Conselho de Disciplina não tem condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional. Resta, portanto e apenas, o caminho da demissão."

Perante mais estes factos, os observadores do fenómeno tirarão as suas próprias conclusões."