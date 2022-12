Sporting recebe diretores de 40 academias europeias

Tomaz Morais: «Têm sido lançados muitos jovens na equipa principal» Tomaz Morais: «Têm sido lançados muitos jovens na equipa principal»

O Sporting recebe a partir desta segunda-feira e durante três dias um evento da Associação Europeia de Clubes (ECA), designado ‘Academy Visits’. O programa inclui palestras com o foco no processo formativo do clube leonino, no Modelo Centrado no Jogador e na transição para o futebol profissional.A ação junta representantes de 40 clubes europeus e respetivas academias, nomeadamente Ajax, PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen, Inter Milão, Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Lech Poznan, Genk, Leicester, Maccabi Haifa, Lyon e PAOK.O pontapé de saída desta iniciativa teve lugar hoje na tribuna presidencial de Alvalade, com Frederico Varandas a receber os convidados e a partilhar uma mensagem de boas-vindas. Nota ainda para as presenças de Francisco Salgado Zenha, Paulo Gomes (diretor da Academia) e Tomaz Morais (diretor do futebol de formação dos leões)."A nossa Academia é o nosso coração. O nosso ADN é formar", disse Varandas, na circunstância.Em declarações à Sporting TV, Tomaz Morais congratulou-se pela organização desta 'Academy Visits', que se segue ao prémio da ECA, em 2021, na categoria do futebol de formação, em concreto pelo projeto do Modelo Centrado no Jogador."É importante para nós e vem do nosso âmbito estratégico, de aposta na formação . O Sporting há muito que o faz e agora tem-no frisado com muita intensidade, com o lançamento de muitos jogadores na equipa A nos últimos tempos e também com o elevar da qualidade do desempenho dos nossos jogadores da formação e das equipas que eles representam", começou por destacar Tomaz Morais, recordando que "acima disto tudo, está o trabalho que todos os coordenadores do Modelo Centrado no Jogador, na Academia, têm feito para elevar o potencial e o talento de cada jogador e pô-lo ao serviço da primeira equipa do clube.""Este evento e esta visita de 40 diretores de academias da Europa é um ponto importante neste projeto que estamos a fazer, neste trajeto que está a ser construído dia-a-dia. Porque eles têm oportunidade de discutir connosco o que cada área faz, qual é o nosso futebol, que futebol vamos querer ter no futuro, como é que funcionamos na Academia, como é que processamos todo este trabalho multidisciplinar, esta integração e esta visão holística; como é que ela na verdade é posta em prática no terreno. E é isso que nós vamos ter em 3 dias", prosseguiu, sem esquecer que este será "a visita da ECA com maior durabilidade." "Como nós fomos premiados, a ECA achou que o Sporting tinha todas as condições para proporcionar aos diretores 3 dias de muita discussão à volta do futebol. É essa a nossa intenção e estamos muito satisfeitos por isso mesmo."