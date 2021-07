‘Operação Braga’ arranca hoje

Rúben Amorim vai começar esta terça-feira a preparar o jogo da Supertaça, diante do Sp. Braga, com uma sessão de treino que se vai iniciar às 10h00, na Academia.

Após uma pré-época que lhe permitiu realizar experiências e fazer reajustes no plantel, o técnico vai focar-se agora em absoluto na formação minhota, um adversário que conhece bem e que venceu nos três jogos oficiais disputados na temporada passada. Convém assinalar que os campeões nacionais não sofreram qualquer derrota nos jogos particulares que realizaram nas últimas semanas, deixando até indicações expressivas no Troféu Cinco Violinos, diante do Lyon, Aliás, o treinador, de 36 anos, elogiou a progressão de alguns jogadores, garantindo estar preparado para o dia 31.