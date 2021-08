Jorge Vital foi expulso por indicação do árbitro assistente de António Nobre

Já perto do final do Sporting-Vizela, Jorge Vital, treinador de guarda-redes dos leões, recebeu o cartão vermelho e consequente ordem de expulsão por parte do árbitro da partida, António Nobre.

O técnico estava num anexo, junto ao banco principal do Sporting e, de repente, foi possível ver o juiz do encontro a dirigir-se para essa zona e já a puxar da cartolina vermelha. A indicação terá sido dada pelo árbitro assistente que estava a acompanhar o ataque leonino na 2ª parte.

Com esta expulsão, é muito provável – há possibilidade de recurso – que Vital não possa marcar presença na deslocação dos leões ao terreno do Sp. Braga, na 2ª jornada da Liga, agendada para o próximo sábado, curiosamente o seu antigo clube antes de rumar a Alvalade. Assim, o treinador de guarda-redes vai falhar os habituais exercícios de aquecimento dos seus jogadores e ficar afastado da equipa técnica.