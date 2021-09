Matheus Nunes em lágrimas

Matheus Nunes terminou o jogo em nítidas dificuldades físicas após um choque com o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, já no período de compensação, que inclusivamente deixou o médio a chorar com dor.

Após a paragem para lhe ser prestada assistência médica, o ‘8’ continou em campo, ainda que com notórias dificuldades de locomoção. Aliás, assim que o jogo terminou, o luso-brasileiro voltou a queixar-se da zona do gémeo da perna direita aos elementos do corpo clínico leonino, e entrou no balneário com um esgar de dor. Será hoje reavaliado para saber se poderá jogar na quarta-feira, diante do Ajax.