Sporting treina na Alemanha após derrota com o Borussia Dortmund

Os jogadores do Sporting que na terça-feira defrontaram o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões realizaram hoje trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram nas instalações da equipa germânica.

De acordo com informação divulgada pelos campeões portugueses, os futebolistas que não foram titulares na derrota por 1-0, no jogo da segunda jornada do grupo C, trabalharam sob as ordens de Rúben Amorim no centro de treinos do Borussia Dortmund.

Fora dos planos do técnico leonino continuam Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, o melhor marcador da I liga na época passada, ambos lesionados e que não viajaram para a Alemanha.

O Sporting, que viaja hoje à tarde para Portugal, volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, na academia, em Alcochete, tendo em vista a preparação da visita de sábado ao Arouca, em jogo da oitava jornada da I Liga.

Na quarta-feira, os leões somaram a segunda derrota no grupo C da 'Champions, depois de na primeira jornada terem perdido em casa com o Ajax por 5-1, e seguem na última posição da 'poule', liderada pela formação holandesa.