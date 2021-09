Assembleia Geral do Sporting, em direto

há 29 min 18:18

Pavilhão João Rocha recebe AG do Sporting

A Assembleia Geral do Sporting de hoje, no Pavilhão João Rocha, terá lotação máxima de 1.560 lugares e será obrigatório apresentar certificado digital, um teste PCR (72 horas) ou um teste antigénio negativo (48h). Pelas 18 horas abrem as portas, estando o início formal agendado para as 18h30, meia hora antes do arranque dos trabalhos.



O Sporting esclarece que todos os sócios com mais de 18 anos, com pelo menos 12 meses de filiação e com a quota de agosto regularizada poderão, querendo, votar a partir do momento em que se iniciar a discussão dos quatro pontos na Ordem de Trabalhos. O relatório de gestão dos últimos dois exercícios, o orçamento para o próximo ano vão a votos e a atribuição dos nomes das portas do estádio vão a votos.