há 1 horas 10:18

Assembleia Geral do Sporting: portas abrem às 10h30

A cerca de seis meses da realização de eleições para a presidência, a Assembleia Geral de hoje no Pavilhão João Rocha, em dia de jogo da equipa principal de futebol, poderá facilmente ser confundida com as ‘primárias’ do ato que haverá de ser marcado para o intervalo entre 1 de março e 30 de abril do próximo ano. No papel, o que está em causa é ‘apenas’ a votação das contas dos dois últimos exercícios do clube (2019/20 e 2020/21), reprovadas a 30 de setembro, numa AG onde estiveram 750 sócios. Mas apoiantes e oposição a Frederico Varandas prometem mobilizar-se para hoje.



As portas do Pavilhão João Rocha abrem às 10h30 e a votação começará uma hora mais tarde. As urnas encerram pelas 19h30 mas quem estiver na fila poderá votar.