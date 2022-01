Notícia Record: Rúben Amorim testa positivo à Covid-19

Depois de Ugarte, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio, foi a vez de Rúben Amorim juntar-se à lista de infetados pela Covid-19 no Sporting. Segundo informações recolhidas por, o treinador dos leões testou positivo ao vírus SARS-CoV 2 na bateria de testes realizada esta terça-feira.Rúben Amorim está assintomático, segundo também foi possível apurar pelo nosso jornal, pelo que terá de cumprir sete dias de isolamento profilático. Falha, assim, a presença no banco nos duelos frente ao Santa Clara, agendado para esta sexta-feira, e com o Leça, na próxima terça-feira, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.Recorde-se que Gonçalo Inácio testou positivo na terça-feira e não é opção para o duelo com o Santa Clara, assim como Tabata, como já foi avançado pelo nosso jornal. O extremo brasileiro testou positivo no dia 29 de dezembro e não estará disponível a tempo da primeira jornada do novo ano. Já para Ugarte e Tiago Tomás o cenário é diferente, pois um resultado negativo num teste PCR nos dias imediatamente do jogo fará com que sejam hipóteses.