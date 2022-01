Hugo Viana suspenso por 30 dias

Hugo Viana foi suspenso por 30 dias e multado em 6375 euros na sequência da expulsão no encontro de sábado com o Sp. Braga, anunciou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Em causa, segundo o mapa de castigos, está a utilização de "linguagem ofensiva e insultuosa para com a equipa de arbitragem", por conta do momento em que o guarda-redes Matheus foi admoestado. "Agora é que dão cartão ao guarda redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!", atirou o diretor desportivo do Sporting. Posteriormente, "no túnel de acesso aos balneários dirigiu-se à equipa de arbitragem dizendo 'Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem!'".