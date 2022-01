Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar ao Sporting

O Sporting foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da receção ao Sp. Braga. A despeito de a natureza do referido processo, com o número 58, não estar especificada, poderá estar relacionado com o arremesso de uma garrafa, por parte de um adepto, a Ricardo Horta, jogador dos bracarenses, no final do encontro.Por outro lado, o clube foi de novo multado pelo comportamento incorreto dos adeptos, desta feita em 5740 euros, consequência da "entrada, permanência e deflagração de artefactos pirotécnicos"."Logo após o início do jogo, ao minuto 1 da primeira parte, da Bancada Topo Sul, setor A 14, situado fora da ZCEAP, setor ocupado exclusivamente por adeptos da equipa visitada (Sporting CP), identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cânticos de incentivo à equipa, foram rebentados dois petardos; Ao minuto 25 da primeira parte, no mesmo setor e pelos mesmos adeptos, foi deflagrado um pote de fumo e rebentados 2 petardos. Ao minuto 26 da primeira parte da Bancada Topo Sul, setor A 12, situado fora da ZCEAP, setor ocupado exclusivamente por adeptos da equipa visitada (Sporting CP), identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cântiocos de incentivo à equipa, foram acionados um flash light e 1 pote de fumo. Ao minuto 26, da primeira parte, da Bancada Topo Norte, setor A13, ocupado exclusivamente por adeptos da equipa visitada (Sporting CP), identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cânticos de incentivo à equipa, foi acionado um flash light e 1 pote de fumo. Ao minuto 90+7 a Bancada Topo Norte, setor A15, ocupado exclusivamente por adeptos da equipa visitada (Sporting CP), identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cântiocos de incentivo à equipa, foi lançado para o relavado 1 pote de fumo. O jogo estava interrompido, pelo que o arremesso não atingiu ninguém nem teve qualquer interferência no jogo; Ao minuto 9 da segunda parte, da Bancada Topo Norte, setor A 3, situado fora da ZCEAP, setor ocupado exclusivamente por adeptos da equipa visitante (SC Braga), identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cânticos de incentivo à equipa, foram deflagradas três tochas", lê-se no mapa de castigos.