Já após ter assumido, na flash da Sport TV, canal que lhe atribuiu o prémio de MVP, que o Sporting é um justo finalista e que "tinha de virar o resultado" perante o golo inaugural Lincoln, Sarabia foi às redes dar largas à sua alegria, soltando um "Vamos, c******! Estamos na final!", não em castelhano, mas... em bom português. Sobre a decisão, com o Benfica, garante que "será uma grande final, diferente das outras". "Vai ser um grande jogo. Vamos lutar para vencer este título", vincou.Nuno Santos também já se foca no encontro de sábado. "Com a cabeça já na final!", escreveu no Instagram. Palhinha, na mesma plataforma, pede um "enorme apoio" e Ugarte rematou: "Todos juntos, como sempre!".