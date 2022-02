Renan continua sem solução

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nem tudo são notícias de resolução em Alvalade: Renan, guarda-redes brasileiro de 31 anos que não compete há praticamente duas épocas – está a treinar-se à parte há uma e meia – viu fechar nova janela na maioria dos mercados europeus sem uma solução para o seu caso. Com contrato até 2023, é um ativo caro para os cofres da SAD pois ganha, anualmente, 600 mil euros líquidos.Neste momento, continuam abertos alguns mercados periféricos, como a Rússia ou a Turquia, além do Brasil, mas ao queconseguiu apurar o jogador não tem qualquer proposta. Em janeiro, e como escrevemos, recusou a hipótese APOEL, clube do Chipre.