Foram vários os golos no duelo entre Sporting e Belenenses SAD, que contou igualmente com o uso de pirotecnia por parte dos adeptos. Num ambiente festivo e que teve uma forte mobilização dos adeptos leoninos ao Jamor, foram várias as ocasiões em que foram deflagrados engenhos pirotécnicos após os golos. O mais festejado foi o último tento de Paulinho, na 2ª parte, com três petardos a serem rebentados nessa fase. Uma situação que deve custar caro ao Sporting devido a nível de multas. Já antes do jogo, os adeptos leoninos festejaram o segundo golo do Gil Vicente contra o Benfica, mostrando-se atentos ao duelo na Luz.