«Se queremos lutar pelo título, temos de vencer»: Tudo o que foi dito por Amorim na antevisão ao FC Porto-Sporting

Rúben Amorim fez a antevisão ao FC Porto-Sporting, marcado para amanhã, às 20h15, onde deixou claro que os campeões nacionais estão obrigados a ganhar para continuarem bem dentro da luta pelo título. O treinador confirmou ainda a ausência de Pote, por lesão ( como Record adiantou ), abordando depois a fase dos dois rivais. E num tom humorado, comentou as "canções de embalar" de Sérgio Conceição e... Pep Guardiola."Vai ser diferente, as equipas melhoraram bastante. Os jogadores mudaram, olhando para os onzes o FC Porto perdeu alguns jogadores mas está num melhor momento. Nós também vamos em princípio apresentar um onze um pouco diferente. Já existe uma diferença de 6 pontos e isso muda as características do jogo. Jogamos fora de casa e isso muda tudo. Tirámos algumas referências desse jogo, temos visto como o FC Porto joga, numa observação normal. É um jogo muito importante para o campeonato, nao há como escondê-lo, mas estamos preparados.""Pote está fora do jogo, não vai ser convocado. Empatámos no primeiro jogo e o confronto direto pode fazer a diferença. Podemos ficar a 9 pontos ou a 3. Não é preciso dar a volta à cabeça, são essas as contas. Não podemos perder pontos, temos de ganhar os nossos jogos. O FC Porto ainda não perdeu e isso dá uma certa aura. Tirando isso ao FC Porto não são apenas 3 pontos, é muito mais do que isso.""Sobre os elogios, ele não quis deixar a sua equipa adormecer, eu faria o mesmo. Nós treinadores sabemos o momento das nossas equipas, o FC Porto está bem e o Sporting também cresceu muito. É um elogio que vale pouco para os treinadores. Para nós é obrigatório vencer. Perdendo são 9 pontos, empatando são 6 mas temos ainda um rival atrás. Temos de ganhar, não podemos diminuir a vantagem para o Benfica e se queremos lutar pelo campeonato temos de vencer. A obrigação deste clube é sempre ganhar, não temos a obrigação de não perder, mas sim de ganhar."Para o FC Porto faz mais falta o Díaz, para nós o Porro. Agora, o Díaz foi transferido, nós não quisemos arriscar com o Porro. Havia o risco do amarelo mas eu faria o mesmo hoje. O FC Porto conseguiu um empate cá, o Díaz fez uma grande jogada no golo. Em relação ao ano passado, queremos ser melhores lá, apresentando-nos melhor, além do resultado. É importante como vamos jogar e o resultado importantíssimo.""De acordo com as características do Edwards, é dos melhores da Liga. Slimani ainda tem de se ambientar, tem passado contra o FC Porto e pode mudar o jogo. Mas aqui somos todos titulares.""Espero que sim, é a nossa identidade, vamos encontrar uma equipa igualmente agressiva. Temos de ser muito fortes. Temos a responsabilidadede de vencer.""Seria pouco coerente fazer gestão para o jogo com o City quando não fiz contra o Famalicão. Vão todos e a melhor equipa que acho que pode vencer o FC Porto será a equipa apresentada. A pressão faz crescer mas era bom ter 6 pontos de avanço. Mas é uma pressão boa. Neste momento ja temos uma taça, estamos na meias da Taça de Portugal e oitavos da Champions mas preferia a pressão benéfica de ter de ser campeão mas tendo 6 pontos de avanço.""São canções de embalar (risos). Temos uma montanha tão grande para escalar contra o FC Porto... o jogo do ano na época passada foi contra o FC Porto, não contra o Sp. Braga. Temos agora o FC Porto e depois talvez a melhor equipa do Mundo. Vai fazer-nos crescer, se calhar vai é prejudicar o treinador (risos). O futuro do Sporting vai ser por este caminho. Pote contra o City? Não joga contra o FC Porto, foi a única informação que recebi, depois vou preocupar-me com o City.""Não é o jogo mais importante da minha carreira, esse para mim foi o primeiro, onde estava mais ansioso. Sei da importância para o clube e para o campeonato, não fica decidido mas é muito importante. Sei da importância mas não concordo que seja para mim o mais importante como treinador. Porro tem características diferentes de todos os laterais, vamos tentar levar o jogo de acordo com o jogador que lá estará, que não é tão bom no 1x1 mas tem outras coisas. Pote? Temos soluções, esteve algum tempo parado e conseguimos estar nas frentes todas. Se calhar estava a precisar de descanso e os outros estão preparados."