Feddal de fora por lesão

O Sporting sentiu dificuldades em compor os eleitos, fruto de várias ausências por castigo e lesões, e um dos leões a ficar de fora foi Feddal. O central de 33 anos era apontado ao onze, após ter feito os 90’ com o Estoril, mas acabou por ser baixa de última hora devido a um traumatismo no joelho direito, sofrido no derradeiro treino antes do jogo. O internacional marroquino não seguiu viagem e até publicou ontem uma imagem na Academia a fazer tratamento à lesão.





No final, Amorim admitiu que ainda não sabe se o defesa pode recuperar para o clássico da Taça com o FC Porto, quarta-feira: "Sentiu no último dia... Não está apto [ontem]. Ainda vamos saber".

Além de Feddal, também Sarabia, Tabata e Palhinha (castigados) e Pote (lesionado) foram baixas na Madeira, o que obrigou Rúben Amorim a convocar apenas 18 jogadores frente ao Marítimo, três deles guarda-redes.