Coates falha jogo com o Gil Vicente

Coates vai falhar a receção de amanhã ao Gil Vicente, devido a um desconforto no joelho direito, confirmou Rúben Amorim na conferência de imprensa de antecisão do jogo, marcado para domingo às 20h30 no Estádio José Alvalade."Em relação ao Coates não vai estar. Estava em dúvida e achámos melhor não o ter, precisamos de todos no máximo, até porque o Gil Vicente é muito rápido e ele podia ter um problema mais grave se arriscássemos. Jogo tem essa aliciante, para além de termos de ganhar todos os jogos no Sporting. Ir à Champions é essencial, e claro que adiar o título também é bom para animar o campeonato, mantendo viva uma réstia de esperança, apesar de não acreditar muito. O que podemos controlar é a Liga dos Campeões, sabendo que o Gil Vicente é difícil de bater, mas estamos preparados", disse Amorim.