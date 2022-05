Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luiz Phellype: «Não tenho medo da concorrência» O avançado, de 28 anos, espera por uma decisão sobre o seu futuro e confessa que gostava de ficar em Alvalade, mas admite que ainda não foi contactado. Lesão no joelho direito e ausência do jogo do título foram momentos difíceis





• Foto: Bruno Colaço