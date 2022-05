Vital recebe prémio Record

O 10º Congresso Internacional de Guarda-redes prosseguiu no dia de ontem e, entre os vários pontos de interesse, destacou-se a entrega do prémio referente ao treinador de guarda-redes campeão nacional na época anterior, no caso 2020/21. Neste sentido, Record entregou a Jorge Vital, responsável por esta função no Sporting, o galardão, o qual o técnico recebeu com gratidão e sob um forte aplauso.

De resto, ontem houve muito trabalho no estádio do Senhora da Hora, em Matosinhos, com sessões de treino específico a serem orientadas por Pedro Pereira, do Famalicão; José Sambade, que passou pela seleção da Espanha; Inãki Ulloa, da Real Sociedad; Gonçalo Simões, do Benfica; Jon Ibarrola, do Marselha; e Giorgios Skiathitis, do Apoel. O evento, refira-se, termina hoje.