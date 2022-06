Equipamento lançado amanhã

Ontem, pelas 23h59, terminou a ‘blind sale’ promovida pelo clube (uma pré-venda ‘cega’, literamente, sem ver o que se está a comprar). Agora, quem adquiriu a nova pele do leão, vai recebê-la em casa até... amanhã, dia 15, data do lançamento oficial. Recorde-se que este será o segundo ano da parceria do Sporting com a gigante norte-americana Nike, que vai até 2024.

A contagem decrescente para a revelação do equipamento principal do Sporting, tendo em vista a próxima época, está a chegar ao fim.