“Em alguns momentos teremos problemas, mas vamos salvaguardar com equipa B. O Mateus Fernandes, o Chermiti e o Rodrigo estão melhor. Apareceu o Marsà”, frisou em maio. Nessa ótica, a equipa B, que também volta dia 27, servirá de prevenção, com Amorim a poder chamar elementos da formação no decorrer da pré-época.

Faltam duas semanas para o arranque da pré-época do Sporting que pode ter miúdos a mostrar-se a Amorim. Rodrigo Ribeiro, de 17 anos, e Fatawu, de 18, são dois jovens que têm presença garantida nos treinos que começam dia 27 e outros miúdos estão na calha, ainda que não seja certo que algum jogador da equipa B faça parte. Porém, Amorim tem a porta aberta.