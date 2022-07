Porro esperado de volta ao grupo

St. Juste entra nos registos da nova temporada do Sporting como a primeira vítima de uma lesão, mas o facto é que o grupo já tem vindo a trabalhar sem outro jogador. O espanhol Pedro Porro apresentou-se sem quaisquer limitações no pontapé de saída para 2022/23, há uma semana, mas na quarta-feira já não participou no jogo-treino com a equipa B, devido a uma gripe.A expectativa inicial era de que o lateral pudesse voltar logo no dia seguinte, mas o quadro clínico foi impedindo que tal acontecesse... até hoje. Fica a dúvida, porém, se após ter falhado os últimos treinos Porro participará nos particulares desta segunda-feira.