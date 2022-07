Gilberto Batista renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Gilberto Batista, defesa de 18 anos que alinhou na última época ao serviço da equipa B, sub-23 e juniores, e o qual mostrou-se orgulhoso pelo voto de confiança demonstrado pelos leões. "Assinar pelo Sporting é sempre uma responsabilidade porque temos de honrar o símbolo que levamos ao peito. Desde que cheguei até agora mudou muita coisa e sinto-me melhor jogador neste momento", começou por referir o jogador guineense aos meios do clube, assumindo: "Sinto-me muito feliz porque a renovação demonstra a confiança que o Sporting deposita em mim."Além disso, o central de 18 anos, que admite ter o capitão do Sporting, Sebastián Coates, como referência pela "liderança que ele transmite aos companheiros de equipa", garantiu estar focado no futuro pelo emblema de Alvalade. "Prometo muita garra, dedicação e defender sempre o símbolo".De resto, Gilberto Batista analisou a importância do crescimento em várias etapas, sendo que já chegou inclusivamente a integrar os treinos sob o comando de Rúben Amorim na última época. "Jogar nos três escalões foi muito bom. São várias experiências e estrear-me pela equipa B deu-me um crescimento enorme. É muito diferente dos sub-23 e dos sub-19, pois jogamos contra homens feitos que nos obrigam a pensar e a executar mais rápido. Têm sido uns anos incríveis, nos quais tenho aprendido algo novo todos os dias e isso tem sido importante para mim", concluiu.