‘Onda verde’ vai a Braga

O Sporting anunciou ter esgotado os cerca de 1.500 bilhetes que tinha disponíveis para a deslocação ao terreno do Sp. Braga, no domingo, jogo que marca a estreia dos leões na Liga Bwin da nova época. Uma boa notícia para os responsáveis, isto logo no primeiro dia em que os ingressos foram colocados à venda nas bilheteiras do José Alvalade – disponíveis exclusivamente aos sócios com Gamebox 2022/2023.Através das redes sociais, o próprio clube agradeceu o apoio da ‘onda verde’ à equipa de Rúben Amorim. "Obrigado sportinguistas", lê-se. *